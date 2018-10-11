ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

العمدة: تكريم الرئيس للأجيال المتعاقبة من أبطال القوات المسلحة يعلى قيمة الوفاء

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:48 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأجيال المتعاقبة من أبطال القوات المسلحة بداية من المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة، ووصولا إلى المشاركين في الحرب على الإرهاب في سيناء المقامة حاليا في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، يعلي قيمة الوفاء.

وأضاف " العمدة " في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن المقاتل المصري على مر العصور عصي ولا يستجيب بسهولة لما يفرض عليه من دول أجنبية .

وتابع:" تكريم 3 أجيال متعاقبة من أبطال القوات المسلحة المصرية رسالة تؤكد على الوفاء والتواصل بين الأجيال".

ترشيحاتنا

رسميا .. اتحاد الكرة سدد غرامات الزمالك للفيفا لمنع خصم النقاط

البحرين تعلن موعد حصولها على 4 مليارات دولار كدعم من دول الخليج

11 معلومة عن قانون منع تداول الطيور الحية.. و5 عقوبات تصل للحبس والغرامة

مفيدة شيحة: فخورة إن بنتي عندها21 سنة ومش باين عليّ.. فيديو

أغرب 10 قوانين فى العالم.. ممنوع استخدام المرحاض بعد الـ10 مساء

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة مركز شباب منية سمنود في كأس مصر

هانى الناظر يحذر من استخدام صبغات الشعر ويحدد البديل الآمن.. فيديو

الإدانات تتوالى على أنقرة.. ضابط تركي سابق يفجر مفاجأة في اختفاء خاشقجي .. فيديو

الزمالك يفوز بصعوبة على مركز شباب منية سمنود بهدف في كأس مصر .. فيديو

كارثة بالبصل تسبب سرطان الكبد والوفاة

الخارجية الأمريكية: السفير السعودي لدى واشنطن توجه إلى بلاده

خبير أمني: هشام عشماوي شارك فى عملية اغتيال النائب العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

محمد صلاح يكشف أسباب استقالته من تدريب فاركو المستقبل ..فيديو
زكريا ناصف يشيد بجماهير الزمالك في مباراة منية سمنود
المدير الفني لمنتخب سوازيلاند: سنعطل النزعة الهجومية للفراعنة.. فيديو
كمال أبو رية: لم أستطع إخبار الفيشاوى بإصابته بالسرطان.. فيديو
العمدة: تكريم الرئيس للأجيال المتعاقبة من أبطال القوات المسلحة يعلى قيمة الوفاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟