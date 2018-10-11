العمدة: تكريم الرئيس للأجيال المتعاقبة من أبطال القوات المسلحة يعلى قيمة الوفاء

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأجيال المتعاقبة من أبطال القوات المسلحة بداية من المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة، ووصولا إلى المشاركين في الحرب على الإرهاب في سيناء المقامة حاليا في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، يعلي قيمة الوفاء.



وأضاف " العمدة " في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن المقاتل المصري على مر العصور عصي ولا يستجيب بسهولة لما يفرض عليه من دول أجنبية .



وتابع:" تكريم 3 أجيال متعاقبة من أبطال القوات المسلحة المصرية رسالة تؤكد على الوفاء والتواصل بين الأجيال".

