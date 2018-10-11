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مرأة

8 نصائح صحية لاتتجاهلها مع برودة الجو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
ريهام قدري
قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ان بعد أسابيع قليلة يتغير الجو تدريجيا حتي يصبح باردا، ولذلك قدم مجموعة من الخطوات التي لابد ان نهتم بها عند برودة الجو وهي:

- الانتظام في شرب الماء و السوائل الدافئة خاصة القرفة و الزنجبيل و الكاكاو بالاضافة إلى للشاي و القهوة لأنها تساعد علي تدفئة الجسم و تنشيط الدورة الدموية، وهذا مهم للحفاظ علي نضارة البشرة و منع جفافها و منع سقوط الشعر و تقصف الأظافر.

- غسيل الشعر يكون في حدود مرتين إسبوعيًا ولا يزيد عن ثلاث لأن كثرة الغسيل اليومي للشعر قد تؤدي إلى تساقطه.

- الاستحمام دائمًا و الوضوء بالماء الدافئ و ليس البارد بعكس الصيف لأن الماء الدافئ يساعد علي توسيع الشعيرات الدموية الطرفية في الأيدين و القدمين و فروة الرأس و بالتالي يمنع جفاف الجلد.

- مراعاة أخد الدش الدافئ مساءً قبل النوم لتنشيط الدورة الدموية و استعمال أنواع الصابون المرطبة باستثناء اللي عندها حساسية تستعمل صابون الجلسرين.

- إستعمال كريمات مرطبة للجلد صباحا ومساء خاصة السيدات و الآنسات.

- ارتداء الملابس الثقيلة في الأيام الباردة للحفاظ علي حرارة الجسم مرتفعة و بالتالي ضمان نضارة البشرة و الجلد بصفة عامة و منع جفافه و الحرص علي ارتداء شرابات قطن في المنزل و دهان كعب الرجل بالكريمات المرطبة منعًا لجفافه و تشققه.

- الأيام شديدة البرودة ينصح للأشخاص الذين يخرجون في الصباح الباكر خاصة البنات والسيدات بارتداء الجوانتي لتدفئة الأطراف و الحفاظ علي البشرة.

- الابتعاد عن كل أنواع الصابون المطهر نهائيًا لأنها تقتل أنواع من الكائنات الدقيقة الموجودة علي سطح الجلد المفيدة والهامة لحيويته.

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