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اقتصاد

خبير: أسعار النفط ستتراجع تحت ضغوط من الدول الصناعية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
مايكل عياد
توقع خبير بترول رمضان أبوالعلا، أن تعاود أسعار النفط الانخفاض خلال فترة قريبة، موضحا أن تتلاشى الأزمات الجيوسياسية بتدخل القوى المتضررة.

وأوضح "أبوالعلا"، لـ "صدى البلد"، أن الدول الصناعية الكبرى متضررة بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما سيدفعها للضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

وتوقع أبوالعلا تراجع أسعار النفط خلال 3 أشهر لمستويات 60 دولارا أو تزيد قليلا، متوقعا انه قد يواصل الارتفاع خلال الفترة القصيرة المقبلة، قبل الانخفاض، ولكنه لن يتخطى الـ100 دولار على أي حال.

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