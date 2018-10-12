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برلمان

برلمانى: طلب إحاطة لإنشاء مكتب تصديقات تابع للخارجية بالفيوم

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
النائب أشرف عزيز
النائب أشرف عزيز اسكندر
عبد الرحمن سرحان
قال النائب أشرف عزيز اسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية، نائب الفيوم، إنه سيتقدم بطلب إحاطة، لإنشاء مكتب تصديقات، تابع لوزراة الخارجية، بالفيوم .

أوضح "عزيز" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اعتماد الأوراق الرسمية يلزم ارفاقة بـ ختم من وزارة الخارجية، للاعتراف به خارجيا ، الأمر الذي يحمل عناءه أبناء الفيوم، بالسفر إلى خارج المحافظة، لختم أوراقه من الخارجية.

لفت نائب الفيوم، أن فتح مكتب تصديقات، بالمحافظة، سيوفر على المواطنين مشقة السفر، مطالبًا بسرعة إصداره.

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