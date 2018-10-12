برلمانى: طلب إحاطة لإنشاء مكتب تصديقات تابع للخارجية بالفيوم

قال النائب أشرف عزيز اسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية، نائب الفيوم، إنه سيتقدم بطلب إحاطة، لإنشاء مكتب تصديقات، تابع لوزراة الخارجية، بالفيوم .



أوضح "عزيز" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اعتماد الأوراق الرسمية يلزم ارفاقة بـ ختم من وزارة الخارجية، للاعتراف به خارجيا ، الأمر الذي يحمل عناءه أبناء الفيوم، بالسفر إلى خارج المحافظة، لختم أوراقه من الخارجية.



لفت نائب الفيوم، أن فتح مكتب تصديقات، بالمحافظة، سيوفر على المواطنين مشقة السفر، مطالبًا بسرعة إصداره.