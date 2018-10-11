شباب يحاولون خطف سيدة من زوجها للتحرش بها في وسط البلد والشرطة تتدخل

قالت هالة مصطفي، المنسق العام لمبادرة شفت تحرش، إن الملابس باختلاف أنواعها من النقاب، الحجاب وغيرها ليست حائلا لمنع التحرش، مؤكدا أن هناك حوالي 90% من نساء مصر محجبات ونسبة لا يستهان بها من المنقبات، ومع ذلك يتعرض شريحة كبيرة منهن للتحرش اللفظي والجسدي.



وأوضحت هالة خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج بر الأمان المذاع علي فضائية صدي البلد، أن المبادرة تم تأسيسها عام 2012 تهدف لرصد عمليات التحرش وتوثيقها والتوعية الشاملة بمخاطر التحرش.



وأشارت المنسق العام لمبادرة شفت تحرش، إلي أن المبادرة قام برصد حالات صادمة من المتحرشين من أطفال ذو 10 سنوات وكبار السن فوق ال50، ومن بين كل أطياف المجتمع ومكوناته الاجتماعية.



وتابعت، أنهم قاموا بتسجيل حالة تحرش في ميدان طلعت حرب بوسط البلد في عيد الأضحي عام 2015، حيث قام بعض الشباب بمحاولة خطف سيدة تجلس بجوار زوجها داخل السيارة، وقد امتلأ الميدان بحشد كبير من الشباب صغير السن محاولين فتح باب السيارة، حتي تدخلت الشرطة وشباب المبادرة لتسهيل عملية خروج السيارة من الميدان وفض الاحتشاد.