ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

انقطاع المياه عن 7 مناطق بالجيزة اليوم

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
أمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن 7 مناطق "بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، ميدان الجيزة، حي الدقي، حي العجوزة، شارع النيل بحدود الدقي والعجوزة"، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل اليوم الجمعة 12 أكتوبر حتى صباح السبت لمدة 6 ساعات.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ شركة المقاولون العرب لأعمال تحويل خطوط المياه المستجدة المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمالا لتحويل الخطوط المتقاطعة مع الأعمال بشارع الجيزة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، موضحًة أنها ستدفع بسيارات مياه متنقلة صالحة للشرب فى المناطق المتأثرة، مناشدة المواطنين أنه فى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يوضح سبب اشتمال قرآن فجر الجمعة على سجدة.. فيديو

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

بسمة تواصل تصوير فيلم رأس السنة بالمنصورية

برلماني: قرار المالية بإنشاء وحدة للتعامل مع المستثمرين مؤشر إيجابي لزيادة الاستثمار

انقطاع المياه عن 7 مناطق بالجيزة اليوم

كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو

القرار.. فيديو من الشئون المعنوية لتعميق الهوية الوطنية لدى الشباب

عماد النحاس يكشف ما فشل مانويل جوزيه في تغييره داخل الأهلي ..فيديو

بيتر ميمي يبدأ كلبش 3 لعرضه في رمضان 2019

عودة تامر حسنى للمستشفى تنفى ادعاءات تمارضه

مقتل 7 أشخاص ودمار العديد من البلدات في فلوريدا بسبب إعصار مايكل

الفيشاوى: حياتي لن تتغير بعد الإصابة بالسرطان..وسمية الألفى تقف بجواري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

فيديو

عماد النحاس: قلق على مستقبل الأهلي.. ويكشف سبب الإصابات.. فيديو
عماد النحاس يكشف ما فشل مانويل جوزيه في تغييره داخل الأهلي ..فيديو
كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو
عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو
زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟