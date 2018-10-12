انقطاع المياه عن 7 مناطق بالجيزة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن 7 مناطق "بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، ميدان الجيزة، حي الدقي، حي العجوزة، شارع النيل بحدود الدقي والعجوزة"، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل اليوم الجمعة 12 أكتوبر حتى صباح السبت لمدة 6 ساعات.



يأتى ذلك فى إطار تنفيذ شركة المقاولون العرب لأعمال تحويل خطوط المياه المستجدة المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمالا لتحويل الخطوط المتقاطعة مع الأعمال بشارع الجيزة.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، موضحًة أنها ستدفع بسيارات مياه متنقلة صالحة للشرب فى المناطق المتأثرة، مناشدة المواطنين أنه فى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.