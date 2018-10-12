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شبح الإزالة يهدد المنشآت المقامة منذ أكثر من 60 عاما.. نائب يتقدم بمشروع قانون لهدمها.. تمثل خطرًا داهما علي السكان.. ورئيس إسكان البرلمان متحفظا: من الأفضل ترميمها

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الرحمن سرحان
مشروع قانون لهدم العقارات التي مر على بنائها 60 عامًا
تحفظ برلمانى على مشروع قانون هدم المنشآت القديمة
نائب يطالب بتخصيص لجان هندسية بالأحياء لمعاينة المنشآت


بعد الخطر الداهم الذي تمثله العديد من المنشآت العقارية على السكان، أعلن النائب يحيى كدواني عن إعداده مشروع قانون، لهدم تلك المنشآت، التى مر عليها 60 عامًا ويهددها شبح السقوط، الأمر الذي لاقى تحفظًا من رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية.

أعلن النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن أنه يعد حاليًا مشروع قانون يقضي بإزالة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضى ومضى على بنائها 60 عامًا وتمثل خطرًا داهمًا على السكان القاطنين بها، وستتم إزالتها بقوة القانون الجبرية بدلًا من الإجراءات العقيمة.

وأضاف "كدوانى" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا المقترح ستتم مناقشته بالتزامن مع مناقشة قانون البناء الموحد، مؤكدًا أن فكرة المشروع تتناول العقارات التى تكون فى وضع مخل وآيلة للسقوط، ولم تنفذ قرارات إزالتها نظرًا للإجراءات العقيمة.

فيما أكد النائب أن مشروع القانون لا يُطبق على المنشآت ذات الطابع التراثى، ولكنه يسير على العقارات السكنية فقط حفاظا على الأرواح، وفيما يخص موقف السكان القاطنين بتلك العقارات، أشار كدوانى إلى أن الدولة تكفل تسكين هؤلاء المواطنين فى سكن اجتماعي بدلًا من أن يسقطون ضحايا العقارات الآيلة للسقوط.

وأضاف النائب أنه من المقرر أن يتقدم بهذا المشروع خلال جلسة البرلمان المقرر انعقادها فى 21 أكتوبر الجارى.

من جهته، تحفظ النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، بمجلس النواب، على المقترح ، قائلًا: "60 عامًا عمر قصيرعلى المنشآت، خاصة عندنا فى مصر".

وأضاف "والي" لـ "صدى البلد" أن مصر ليس بدولة غنية، ولذلك يمكن عمل ترميمات للعقارات بشكل دوري، أضف إلى ذلك أن معظم المحافظات المصرية مدنها قديمة.

وأوضح النائب أننا سنواجه مشكلة كذلك فيما يتعلق بتدبير أماكن جديدة للسكان، مشيرًا إلى أنه البرلمان سيناقش مشروع القانون، لبحث إمكانية إصداره.

ووافقه الرأي النائب أشرف عزيز اسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن هذا يعد مخاطرة، وهناك طرق أخرى لمعالجة الإشكالية.

وأضاف "إسكندر" فى تصريحات خاصة، أن هناك عمارات مضى على إنشائها فترة كبيرة، ولا تزال متماسكة، فى المقابل هناك عقارات لا تزال حديثة البناء، إلا أنها سقطت بالفعل، مؤكدًا على أن العبرة في الكفاءة، وليس مدة العقار.

وقال النائب: هناك لجان هندسية، مهمتها صيانة تلك العقارات، مطالبًا بضرورة أن تمر اللجان الهندسية على كل حي، وتعاين المنشآت فيه كل فترة.

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