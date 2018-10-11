مستشار بأكاديمية ناصر: علينا الوقوف خلف الدولة لمجابهة التحديات.. فيديو

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة على التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وعلى رأسها الزيادة السكانية، وأهمية نشر الوعي، والعمل والصبر.



وأضاف العمدة في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى": "نحن في مرحلة تستهدف التكاتف والوقوف خلف مصلحة الدولة المصرية لمجابهة التحديات".



وتابع: "مطلوب مننا التلاحم والتكاتف خلف الدولة المصرية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية في مختلف المجالات".

