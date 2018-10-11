وزير الخارجية الإماراتي: السعودية تقف دائما مع الأمل والاستقرار

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وقوف بلاده مع السعودية، مشيرا إلى أن الرياض تقف دائما مع العز والاستقرار والأمل.



وكتب بن زايد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نقف مع المملكة العربية السعودية دوما لأنها وقفة مع الشرف والعز والاستقرار والأمل".



وكان وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش أكد أن الحملة الشرسة التي تواجهها السعودية متوقعة، إلا أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها.



