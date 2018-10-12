برلمانى: لسنا فى حاجة إلى كارت الفلاح لحل مشاكله

قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن كارت الفلاح ليس له أى أهمية لحل مشاكل الفلاحين ، خاصة وان الفلاح لم يسبق توعيته بإستخدامه ، وليس لديه معلومات كافيه عنه ، كما أنه لم يصل الى درجة التعامل مع الكارت الذكى حتى الآن.



وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشاكل الفلاحين يتم حلها من خلال البرلمان الذي يقوم بتشريع القوانين لصالح الفلاح المصرى للعمل على حل مشاكله وعرضها فى وسائل الإعلام ، مؤكدا ان كارت الفلاح مجرد عمليات شكلية ، فى ظل معاناة الفلاح من حصوله على مستلزمات الإنتاج.



وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن البرلمان مطلوب منه خلال الفترة المقبلة إصدار القوانين التى تدعم الفلاح المصرى وتعمل على حل مشاكله.



وكان قد ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطوات تفعيل منظومة "كارت الفلاح"، فى اجتماع بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والتخطيط، والزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلى عدد من الجهات المعنية.



وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على اهمية استكمال الاجراءات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح" وسرعة تفعيلها، لما لها من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتجها تلك الاراضى على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تطوير الخطط التنموية الزراعية التى يتم تنفيذها، هذا فضلًا عن دور تلك المنظومة فى تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى يتم زراعتها (القمح – قصب السكر- الأرز- الذرة- ...)، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الارشادية، وامكانية اضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم البدء فى عملية ميكنة الجمعيات الزراعية فى 5 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى (الشرقية – البحيرة – الغربية – سوهاج – اسيوط) كمرحلة أولى، بحيث يتم الانتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل، وتشغيل منظومة "كارت الفلاح" بها، على أن يتم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات على مستوى الجمهورية خلال اقرب فترة ممكنة حتى يتسنى تطبيق منظومة "كارت الفلاح" تدريجيًا مع الانتهاء من الميكنة بالكامل.

