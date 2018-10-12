التصريح بدفن نزيل توفى داخل مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية ، التصريح بدفن نزيل بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، بعد أن لقى مصرعه داخل مصحة لعلاج الإدمان فى منطقة المقطم، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.



فيما قررت النيابة العامة، استدعاء الطاقم الإداري والطبي بمصحة خاصة لعلاج الإدمان للاستماع إلى أقوالهم فى واقعة وفاة نزيل، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا يفيد بوفاة "أ. م" 38 سنة، نزيل يعالج من الإدمان داخل إحدى مصحات الإدمان بالمقطم.



كشفت التحريات الأولية عن الواقعة، أن النزيل تعرض للضرب من قبل القائمين على المصحة، مما أسفر عن وفاته، كما أكد عدد من الشهود أن الطاقم الطبي كان يقوم بالتعدي على المرضى وخاصة المتوفي في حالة رفضه تعليماتهم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، والتى أمرت بما سبق.

