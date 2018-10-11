المحافظين: تفعيل لجنة الاتصال الجماهيري بآليات جديدة لخدمة المواطن

قالت رشا عمر، رئيس لجنة الاتصال الجماهيرى بحزب المحافظين، إن الحزب بصدد عمل اعادة هيكلة لكافة الأمانات على مستوى الجمهورية وكذا إنشاء أمانات جديدة لتنشيط العضوية من خلال التعامل المباشر مع المشكلات التى تمس المواطن والوقوف على حلها.



وتابعت أن لجنة الاتصال بالحزب بصدد إقامة فعاليات خدمية لخدمة المواطن إيمانا بمبادئ الحزب التى تنص على أن المواطن هو محور الحدث ومن ثم فإننا نقوم على تنظيم ملتقيات للتوظيف فى مختلف الأنحاء إلى جانب تنظيم قوافل طبية.



وأضافت أن اللجنة تعمل حاليا على تأهيل وتدريب عناصر جديدة من الشباب على العمل السياسى لإعداد جيل واع وقادر على الإدارة المحلية إلى جانب تفعيل دور الاتصال الجماهيرى داخل الامانات كافة.



وأردفت "عمر"، أن من أولويات اللجنة فى الفترة الحالية هى التفاعل مع مراكز الشباب والأندية الاجتماعية عن طريق الدورات والندوات الرياضية والانشطة المجتمعية .



وأكدت أن لجنة الاتصال الجماهيرى بالحزب تتعامل مع جميع مؤسسات المجتمع المدنى والوزارات والمديريات والوقوف على المشكلة الأساسية التى تمس شريحة كبيرة من المواطنين والعمل على حلها من خلال التواصل مع المسئولين المعنيين.