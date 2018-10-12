حبس شخص لاتهامه بتزوير الرخص والمحررات الرسمية

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه في تزوير الرخص والمحررات الرسمية مقابل حصوله على أموال من المواطنين بمنطقة البساتين.



ووردت معلومات سرية إلى مدير مرور القاهرة، أن شابا حاصلا على بكالوريوس نظم ومعلومات يتردد على أحد المواقف العشوائية أعلى الطريق الدائري بالبساتين لترويج رخص تسيير وقيادة "مزورة" على قائدي السيارات الأجرة مقابل مبالغ مالية.



وبإعداد الأكمنة تمكن رجال مباحث المرور من ضبطه بحوزته رخصة قيادة مهنية وأخري خاصة "مزورتين".



واعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والمستندات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ويتخذ من شقة مستأجرة له بمنطقة كعبيش / جيزة، مكانًا لمزاولة نشاطه المؤثم، باستهداف الشقة بإرشاد المتهم عثر بداخلها على أجهزة ومستندات مزروة.