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أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص جراء إعصار مايكل في ولايتي فلوريدا وجورجيا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:40 م
الاعصار مايكل
الاعصار مايكل
أ ش أ
لقى ستة أشخاص مصرعهم على الأقل جراء مرور الإعصار "مايكل" في فلوريدا وولاية جورجيا المجاورة.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، وأشارت إلى أن تصنيف الإعصار كان في الفئة الرابعة وبلغت سرعة الرياح 150 كلم في الساعة.

وكان الإعصار الذي بلغ الدرجة الرابعة، أقوى إعصار يصيب فلوريدا منذ 80 عامًا، لكن قوته تراجعت مع دخوله إلى جورجيا.

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