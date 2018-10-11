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تعليم

رئيس جامعة الأزهر: بدء التغذية بالمدن الجامعية الاثنين المقبل

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
محمد شحتة
اطمأن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على أبنائه الطلاب والطالبات، معلنا توفير التغذية للمدن الجامعية بداية من الاثنين المقبل.

وأكد رئيس الجامعة - خلال اتصال هاتفي - مع أحمد شعلان، مدير عام المدن الجامعة، أن الجامعة تعمل ليل نهار من أجل مصلحة أبنائها وبناتها، وتسابق الزمن من أجل توفير التغذية للطلاب بداية من الاثنين القادم.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه وفي ضوء تعليمات فضيلة رئيس الجامعة فقد تقرر بدء صرف التغذية لطلاب وطالبات المدن اعتبارا من وجبة غذاء يوم الاثنين القادم الموافق 15 أكتوبر الجارى ، مشيرا الى أنه سوف يتم صرف الوجبات لطلاب مدينة نصر (أ) بمطعم مدينة نصر (أ)، وطلاب مدينة نصر (ب) وطلاب مباني الإمارات بمطاعم مدينة نصر (ب).

جدير بالذكر أن رئيس جامعة الأزهر يرافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين فى جولة خارجية تشمل دولتى كازاخستان وأوزبكستان.

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