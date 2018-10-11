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أخبار العالم

مصرع وإصابة 31 شخصًا في حادث سير بالسودان

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:41 م
تصادم حافلتين في
تصادم حافلتين في حادث سير في السودان
أ ش أ
لقى 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 21 آخرون بإصابات مختلفة، إثر تصادم حافلتين سياحيتين بولاية النيل الأبيض بالسودان.

وذكرت شرطة ولاية النيل الأبيض - في بيان صحفي - أن الحادث وقع على طريق الخرطوم - ربك، عند تقاطع سكر النيل الأبيض، حيث اصطدمت حافلة سياحية قادمة من الخرطوم متجهة للفاشر، بأخرى قادمة من الجزيرة للخرطوم، ونتج عن ذلك مصرع 10 أشخاص في الحال وإصابة 21 آخرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الدويم، ورفع الحافلتين من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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