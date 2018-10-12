معاون وزير التموين يكشف حجم احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية.. صور

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن احتياطيات مصر من السكر تكفي لمدة 5 أشهر.. والزيوت لمدة 3 أشهر.. والأقماح تكفي لمد 4 أشهر.



وأضاف كمال في حواره مع صدى البلد، ينشر لاحقا، أن تعاقدات الشركة هيئة السلع والشركة القابضة من اللحوم والدواجن تكفي لنهاية 2019.



وأوضح معاون الوزير أن الوزارة فتحت باب توريد الأرز اختياري منذ 15/9 حتى 15 /11 وأن عمليات التوريد تتم بشكل منتظم وأن تعاقدات الشركة القابضة وهيئة السلع للأرز الابيض المصري يكفي حتى نهاية 2018 وسيتم الإعلان عن الكميات الموردة.. لافتا إلى أن الهيئة ستتجه للاستيراد عند الاحتياج.