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أغنى رجل في العالم يخسر 9.1 مليار دولار خلال أشهر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:47 م
جيف بيزوس
جيف بيزوس
محمد علي
ربما لأول مرة وبهذا المبلغ الضخم، يتعرض أغنى رجل في العالم جيف بيزوس، مؤسس موقع أمازون- من بين أعمال أخرى كثيرة- لخسارة مدوية وفق ما ذكرت شبكة بيزنيس انسايدر.

قالت بيزنيس انسايدر إن جيف تعرض لخسارة مبلغ 9.1 مليار دولار، بعدما سجلت أسهم شركته أكبر انخفاض في أكثر من عامين.

وأضافت إن خسارة 9.1 مليار دولار تعني انخفاضا في ثروة بيزوس لتصل إلى 145.2 مليار دولار.

وكانت قد وصلت ثروة الملياردير العملاق صاحب برنامج السفر الى الفضاء إلى 160 مليار دولار، وهو مايعني انخفاضا شاملا بقيمة 15 مليار دولار وهو مبلغ ضخم خلال أشهر فقط.

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أغنى رجل في العالم يخسر 9.1 مليار دولار خلال أشهر

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