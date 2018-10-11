نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لليد

انتهت مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد لموسم 2018 - 2019، التي أقيمت على مدار اليوم الخميس.



فاز الأهلي بقيادة مديره الفنى عاصم حماد على مضيفه الحوار بنتيجة 23 - 16، فيما فاز طلائع الجيش الذي يقوده فنيًا طارق محروس على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 39 - 32، كما فاز نادي الجزيرة على فريق بورسعيد بنتيجة 37 - 22، وأخيرًا فاز سموحة بقيادة مديره الفني مروان رجب على الزهور بنتيجة 25 - 18، ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وفي المجموعة الثانية، فاز الأولمبي على مضيفه الطيران بنتيجة 26 - 20، كما فاز هليوبوليس على جاره هليوليدو بنتيجة 28 - 23، فيما اقتنص أصحاب الجياد الفوز من بترول أسيوط بنتيجة 23 - 21.



ومن المقرر، أن يتوقف قطار الدوري استعدادًا لمشاركة الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقرر إقامتها في كوت ديفوار أكتوبر الجاري، على أن يستأنف مرة أخرى مطلع نوفمبر المقبل.