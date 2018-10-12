استعجال التحريات فى واقعة خطف نجل إعلامية شهيرة على يد طليقها بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة، استعجال تحريات المباحث فى واقعة اتهام إعلامية شهيرة ، لطليقها بأنه أخذ طفلها عنوة ، وحطم سيارتها رغم حصولها على حكم بحضانة الطفل، بمنطقة الشيخ زايد.



وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا بإبلاغ إعلامية شهيرة بتعرض طفلها للخطف على يد طليقها، وأفادت التحريات بأن الإعلامية حصلت منذ فترة على حكم قضائي بحضانة طفلها بعد خلافات بينها وبين زوجها انتهت بالطلاق.



وأشارت التحريات، إلى أن طليق الإعلامية تشاجر معها بمنطقة الشيخ زايد أثناء تواجد طفلهما برفقتها بالسيارة وقام بتهشيم زجاج السيارة واصطحب الطفل معه عنوة واتهمته الإعلامية بخطفه.



وحددت التحريات مكان طليق الإعلامية والطفل بإحدى المناطق التابعة لمديرية أمن القاهرة بالتنسيق بين أجهزتي أمن المحافظتين، وتمكنت قوة أمنية ، من إلقاء القبض على الأب وإعادة الطفل لأمه تنفيذا لحكم المحكمة بحضانتها له، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

