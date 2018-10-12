البورصة في أسبوع.. الأسهم تخسر 38.5 مليار جنيه وسط تراجع جميع مؤشراتها.. 5.7 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول.. 222 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب

البورصة في أسبوع..

البورصة تخسر 35.5 مليار جنيه

تراجع جماعي للمؤشرات

المؤشر الرئيسي يخسر 5.8%

5.7 مليار جنيه قيمة تداول





منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة الاحتفال بالسادس من أكتوبر بخسائر بلغت نحو 38.5 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو744.1 مليار جنيه مقارنة 782.6 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 4.9%.



وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 8ر5 في المائة ليبلغ مستوى 13283 نقطة ، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 04ر2 في المائة ليبلغ مستوى 685 نقطة، كما انخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 83ر2 في المائة ليبلغ مستوى 1719 نقطة، وبالنسبة لمؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فقد سجل انخفاضا بنحو7.73% ليغلق عند مستوى 12547 نقطة.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 5.7مليار جنيه،في حين بلغت كمية التداول نحو 038ر1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.9 مليار جنيه وكمية تداول 929 مليون ورقة منفذة على 101 عملية خلال الأسبوع السابق له.



فيما يتعلق بورصة النيل ،فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 3.6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.6مليون ورقة منفذة على 480 عملية خلال الأسبوع.



ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 92.18 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 7.82 % خلال الأسبوع.



وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 63.99 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24ر28 في المائة والعرب على 7.78 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار الى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 222.90 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 149.03 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 6.319 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 1.032 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 56.92 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.08%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 86.66مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 439 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 445 ألف سند تقريبا.