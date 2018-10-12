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برنامج بر الأمان يتدخل لإنقاذ أسرة تعيش في الشارع منذ 3 سنوات .. بالفيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:54 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
تدخل برنامج "بر الآمان" الذي تقدمه الإعلامية جيسي العاصي والمذاع على قناة "صدى البلد"، بإنقاذ أسرة تعيش في الشارع منذ 3 سنوات بدون مأوى، من خلال توفير وحدة سكنية للأسرة بمساعدة أهل الخير.

وقالت عزيزة محمود عبد العزيز إنها تعيش مع زوجها وأطفالها الثلاثة في الشارع منذ 3 سنوات بدون مسكن ويعيش على مساعدات بعض المواطنين في فترة الشتاء حيث الشتاء القارص.

وذكرت عزيزة محمود أنها تعمل في مهنة مسح السيارات هي وزوجها حتى تستطيع أن توفر متطلبات الحياة اليومية، موضحة أنها تعاني من مرض السكر وابنها مريض بميكروب في الدم.

وكشفت أنها لا تستطيع أن تلحق أبنائها الثلاثة في المدارس نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها هي وزوجها، نافية أنها استغلت أطفالها في أعمال التسول.

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