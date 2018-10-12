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حوادث

التصريح بدفن ربة منزل إثر حريق شب داخل منزلها بسوهاج

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
خالد رياض
قررت النيابة العامة، التصريح بدفن جثمان ربة منزل، بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لها، عقب مصرعها إثر حريق شب داخل منزلها أثناء إعداد الطعام بسوهاج.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته بإصابة سارة.ن.م، 20 عاما ربة منزل وتقيم بندر ساقلتة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاثة بنسبة 90% وتم تحويلها لمستشفي سوهاج العام وبسؤال والدها قرر أنه أثناء قيام المذكورة بطهي الطعام بالمنزل امتدت النيران لملابسها ما أدي لحدوث إصابتها، ونفي الشبهة الجنائية.

وورد للمركز إخطار للمستشفى يفيد وفاة المذكورة متأثرة بإصابتها، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

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