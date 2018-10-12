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حوادث

مباحث الوراق تضبط وكرا حوله عاطلا لتصنيع الاستروكس وبحوزته 8 كيلو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:12 ص
سيارات شرطة - ارشيفيه
سيارات شرطة - ارشيفيه
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت مباحث الوراق عن تحويل عاطل منزله لوكر لتصنيع مخدر الاستروكس وإعداده كميات كبيرة لترويجها تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 8 كيلو ومواد سائلة ومبلغ مالي.

وردت معلومات للعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة بقيام عاطل بتحويل منزله إلى مصنع لتجهيز مخدر الاستروكس وترويجه على تجار التجزئة وعملائه، فور إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم في إطار مجهودات الأمن لمكافحة أوكار المخدرات وتوجيه ضربات استباقية لها.

تم استئذان النيابة العامة بعد التأكد من صحة المعلومات وتحركت قوة امنية تراسها المقدم امثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق وبمداهمة منزل المتهم تم القاء القبض عليه اثناء تصنيع مخدر الاستروكس، عثر بشقته علي 6 كيلو معدين للبيع و 2 كيلو اعشاب "بردقوش" ومادة كيماوية سائلة تضاف علي العشب لتحويله لمخدر كما تم ضبط ميزان حساس ومبلغ مالي قرابة 4 الاف جنيه. 

تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث للنيابة العامة للتحقيق.

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