تعاون جديد يخدم مجال الطاقة.. اتفاق ثلاثي على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بين مصر واليونان وقبرص.. ونواب: نقطة لتحول مصر إلى مركز عالمي للتصدير.. ونحتاج لتكتل يخدم القطاع بالتعاون مع دول شرق آسيا

نائب: مصر ستصبح بلدا مصدرا للغاز والبتروكيماويات بنهاية 2019

برلماني: نحتاج لتكتل دولي يخدم ملف الطاقة

عضو بطاقة البرلمان: منتدى غاز شرق المتوسط يخدم التنمية المستدامة ويوفر العملة الصعبة





وقعت مصر وقبرص واليونان، اتفاقية، أول أمس الأربعاء، علي إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط.وقد لاقت الاتفاقية ثناءً كبيرًا من قبل لجنة الطاقة والبيئة، لاسيما وأنها تعتبر نقطة لتحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز.بداية، قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إن مصر بنهاية عام 2019، ستكون بلدا مصدرا للغاز الطبيعي، إضافة إلى تصدير البتروكيمياويات أيضًا.وأضاف "حجازي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن بعد ترسيم الحدود مع قبرص واكتشاف غاز حقل ظهر جعلها لا تستورد وتحقق اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي، بل و تقوم بالتصدير.وأوضح عضو لجنة الطاقة، بالبرلمان، أن الاتفاق الثلاثي علي إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" بين مصر وقبرص واليونان، سيجعل مصر أكثر المستفيدين منه، باعتبارها مركز لتجميع الغاز، الأمر الذى يجعل من القاهرة، أكبر شبكة لتجميع الغاز الطبيعي، فى منطقة الشرق الأوسط.كما أثنى النائب بدير عبد العزيز، عضو اللجنة، على الاتفاقية التى وقعتها مصر مع قبرص واليونانن لإنشاء منتدي للغاز الطبيعي، مؤكدًا أهمية وجود تكتل اقتصادي، يخدم الثروة البترولية، مع دول شرق آسيا.وأضاف "عبد العزيز" لـ "صدى البلد" بأن ترسيم الحدود مع قبرص أعطى لنا الفرصة أمام توقيع مثل هذه الاتفاقيات الهامة، التى تثري وتضيف الكثير لقطاع الثروة الطبيعية فى مصر.وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، على أن مصر ستصبح مركز عالمي، ومصدر بارز، للغاز الطبيعي، بفضل ما قامت به القيادة المصرية من جهودٍ فى الآونة الأخيرة، خدمت المف.قال النائب محمود عطية، إن منتدى غاز شرق المتوسط، نقطة نقطة تحول بالنسبة لمصر، حيث تجعل منها مركزًا لنقل الطاقة فى الشرق الأوسط.وأوضح "عطية" فى تصريحات خاصة، أن منتدى غاز شرق المتوسط، يضيف إلى مصر واقع اقتصادي قوي، إلى جانب الواقع السياسي، لافتًا إلى أن المنتدي يخدم التنمية المستدامة لمصر، ويوفر لها الكثير من الدولارات.وأثنى عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، على الشراكة التى استطاعت مصر توقيعها مع دول قارات آسيا وأوروبا، خاصة فى مجال الطاقة.