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ناشطة نسوية: الزواج عقد مقدس يتيح للزوجة معرفة كافة أسرار شريكها..فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:39 ص
آسر ياسر
آسر ياسر
هاني حسين
قالت الناشطة النسوية آسر ياسر، إن هناك فارقا بين الغيرة وعدم الإحساس بالأمان من قبل الزوجة تجاه زوجها أو العكس.

وأضافت" ياسر " في حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، قائلة:"أوافق على معرفة الزوجة للباسورد الخاص بموبايل زوجها والعكس صحيح، لأنه مفيش خصوصية بين الراجل ومراته".

وتابعت:" في حالة إخفاء معلومات تخص العلاقة الزوجية عن قصد تضر بالعلاقة وتؤثر على قرار الآخر في البقاء في العلاقة، لأن
عقد الزواج المقدس يتيح لكل طرف في العلاقة التعرف على كافة أسرار الطرف الآخر لأنه لا توجد أسرار بينهما".

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