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مرأة

14 نصيحة لحماية الشعر من التلف والتساقط

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تقول الدكتورة جيهان الحفني استشاري التغذية العلاجية إن صحة الشعر جزء من صحة الجسم العام ويتأثر بعوامل عديدة تتعلق بالجسم وخصوصا الأمراض المزمنة.

وأوصت جيهان الحفني، بعدم تباع أي وصفات بعيدا عن تعليمات الطبيب،ففي حالة وجود اي مشكلة يجب التوجه لطبيب الأمراض الجلدية للكشف عن الشعر وتحديد المشكلة وأسبابها وتلقي العلاج المناسب حسب كل حالة وإجراء بعض التحاليل اللي ممكن يطلبها طبيب الجلدية حسب الحالة.

لكن هناك بعض النصائح العامة يمكن إتباعها من أجل حماية وحيوية الشعر ولجعل الاستجابة للعلاج أفضل ومن بينها:

- عدم كثرة استخدام صبغات الشعر لأنها مضرة بصحة الشعر
- عدم اللجوء لاي نوع من انواع الفرد لانها بتدمر الشعر وتأثير الفرد تراكمي
- عدم تعريض الشعر لحرارة عالية زي حرارة السيشوار او الماء الساخن أثناء غسيل الشعر
- ارتداء الايشاربات القطن او الكتان
- محاولة استخدام مشط خشبي من نوعية جيدة لتصفيف الشعر وخصوصا في حالة وجود مشكلة في الشعر
- مساواة الأطراف كل شهر نقص حوالي 1-1.5 سم من اطراف الشعر
- عدم اللجوء لمنتجات مجهولة المصدر تماما
- عدم شد الشعر بقوة للخلف لأنه يؤثر على بصيلات الشعر الامامية وممكن يعمل نوع من الثعلبة مع الوقت ويصعب علاجها ()
- الشعر بعد الغسيل يكون في اضعف حالاته فعند التصفيف بعد غسيله لابد ان يكون بهدوء مع تصفيف الشعر من تحت لفوق حتي لا يتساقط السعر ولا يتقطع.
- استخدام فرش السرير من الاقطان لان النوم باستمرار على اقمشة صناعية ممكن يزيد من حدة التساقط
- استخدام فرشاة شعر من نوعية جيدة
-ممنوع استخدام جل الشعر للرجال لأنه يسبب التساقط ويتكون من مواد ضارة للشعر وينبغي استبداله ببعض الكريمات الطبية
- عند نزول حمام السباحة لابد ارتداء "بونيه" للشعر أو استخدام سيرم مناسب لتقليل التأثير الضار لمياه حمام السباحة على الشعر
-الحرص على الوجبات المتوازنة وعدم اللجوء لاتباع رجيم قاس غير صحي

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