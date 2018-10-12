برلماني: كارت الفلاح يدعمه في الحصول على مستلزمات الإنتاج

قال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن كارت الفلاح هام جدا لحل مشاكله، لكن الاهم التطبيق العملى على أرض الواقع ، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى خدمة الفلاح والتيسير عليه فى الحصول على مستلزمات الانتاج والتقاوى بكل سهولة.



وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة دعم الفلاح لان مستلزمات الانتاج عالية ، كما أن الفلاح يعانى من ارتفاع الاسعار فى الكهرباء خاصة فى محافظة الوادى الجديد وهو ما له دور سلبى على الإنتاج، خاصة وأن الأراضى فى الوادى الجديد تروى بماتور الكهرباء.



وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه سبق وأن اقترح أن تكون هناك تعريفة الكهرباء للمزارعين فى الوادى الجديد، خاصة فى ظل اعتمادهم على الكهرباء بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك بعض الفلاحين تهجر الأراضى فى ظل زيادة أسعار الكهرباء ، مما يؤدى الى تصحر هذه الاراضى.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ناقش خطوات تفعيل منظومة "كارت الفلاح"، فى اجتماع بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والتخطيط، والزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلى عدد من الجهات المعنية.



وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على اهمية استكمال الاجراءات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح" وسرعة تفعيلها، لما لها من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتجها تلك الاراضى على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تطوير الخطط التنموية الزراعية التى يتم تنفيذها، هذا فضلًا عن دور تلك المنظومة فى تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى يتم زراعتها (القمح – قصب السكر- الأرز- الذرة- ...)، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الارشادية، وامكانية اضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم البدء فى عملية ميكنة الجمعيات الزراعية فى 5 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى (الشرقية – البحيرة – الغربية – سوهاج – اسيوط) كمرحلة أولى، بحيث يتم الانتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل، وتشغيل منظومة "كارت الفلاح" بها، على أن يتم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات على مستوى الجمهورية خلال اقرب فترة ممكنة حتى يتسنى تطبيق منظومة "كارت الفلاح" تدريجيًا مع الانتهاء من الميكنة بالكامل.