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رياضة

الكومى يعرض أزمة استاد نبروه الجديد بعد تحوله إلى سوق للماشية ..فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:12 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن استاد نبروه الجديد تحول إلى سوق للماشية والدواب مطالبا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التداخل لإنهاء تلك الأزمة، معتبرا ذلك بمثابة إهدار للمال العام.

وأضاف الكومي، خلال برنامج "ملعب البلد" على قناة صدى البلد، أنه تم إنشاء سور حول استاد نبروه ويتبقى فيه 150 مترا غير مكتمل الإنشاءات، وتم بناء غرف خلع للملابس بتكلفة تتراوح ما بين 2 و 2.5 مليون جنيه. 

وأشار إلى أن أحمد المسيري رئيس نادي نبروه الجديدة لم يجد باقي التمويلات لاستكمال إقامة السور حول استاد نبروه الجديد ليتحول إلى سوق للماشية.

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