رئيس نادي سبورتنج كاسيل: نتعرض لظلم تحكيمي في المباريات ..فيديو

قال أيمن دربالة، المدير الفني لسبورتنج كاسل، إن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال منافسات الفريق في القسم الثالث بمنطقة الغربية.



وتساءل دربالة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج "ملعب البلد" على قناة صدى البلد، لماذا عندما يخطئ الحكم لا يتم الكشف عن عقوباته ولا يتم الإعلان عنها ولكن عندما يخطئ اللاعب أو النادي يتم توقيع عقوبة عليهم.



وأضاف المدير الفني لسبورتنج كاسل، أن مجلس الإدارة يعمل من أجل توفير مناخ جيد للاعبين خاصة وأن الفريق يواجه منافسة شرسة في القسم الثالث.