ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة المال لتوصيل المياه لأسر فقيرة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعةُ الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين هو ما تصرف فيه الزكاة؛ وكانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية.

واستشهدت الدار، فى ردها على سؤال ( ما حكم إخراج زكاة المال لتوصيل المياه لأسرٌ فقيرةٌ جدًّا، وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي؟ بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا، وخَصَّهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث إرسال معاذٍ رضي الله عنه إلى اليَمَن: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفقٌ عليه.

وأشارت إلى انه يجوز شرعًا الصرف مِن زكاة المال في توصيل المياه لبيوت فقراء المسلمين وبناء حمَّاماتٍ لهم؛ فذلك مِن ضروريات السكن التي يجوز إخراج الزكاة لها شرعًا.

ترشيحاتنا

خبير أمني: هشام عشماوي شارك فى عملية اغتيال النائب العام

8 نصائح صحية لاتتجاهلها مع برودة الجو

شاهد.. تفاصيل 56 ساعة و25 دقيقة تحت الماء لـ صاحبة أطول غطسة

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. بكري: الداخلية تدعم الطلاب غير القادرين على دفع المصاريف..وقطر تبث إشاعات ضد السعودية..توفيق عكاشة يتعرض لموقف محرج على الهواء

مفاجأة.. محمد صلاح يواجه شبح الاستبعاد من تشكيلة المنتخب أمام سوازيلاند..صور

كمال أبو رية: لم أستطع إخبار الفيشاوى بإصابته بالسرطان.. فيديو

الفيشاوى: حياتي لن تتغير بعد الإصابة بالسرطان..وسمية الألفى تقف بجواري

توفيق عكاشة يحذر من زيادة السكان: بلاش شغل الأرانب

7 أسباب تجبرك على تناول الخيار يوميا..رقم 6 مفاجأة

كارثة بالبصل تسبب سرطان الكبد والوفاة

أمين الفتوى يوضح سبب اشتمال قرآن فجر الجمعة على سجدة.. فيديو

مفيدة شيحة: فخورة إن بنتي عندها21 سنة ومش باين عليّ.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. بكري: الداخلية تدعم الطلاب غير القادرين على دفع المصاريف..وقطر تبث إشاعات ضد السعودية..توفيق عكاشة يتعرض لموقف محرج على الهواء
منى الشاذلي للفيشاوى: دوخت سمية الألفي.. وفاروق: كانت شقاوة عيال
عماد النحاس يتحدث عن دور علي غزال في خط وسط منتخب مصر ..فيديو
متصلة لـ معتز الدمرداش: تركت المنزل بعد تغيير زوجي باسورد موبايله.. فيديو
رئيس نادي سبورتنج كاسيل: نتعرض لظلم تحكيمي في المباريات ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟