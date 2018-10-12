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توك شو

خبير تكنولوجي: ليس هناك جهاز إلكتروني آمن بنسبة 100%

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
توك شو
قال شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه ليس هناك جهاز إلكتروني آمن بنسبة 100%، وهناك طرق كثيرة للاختراق، لافتا إلي أن غلق جهاز اللابتوب يمنع اختراق الكاميرا، معقبا: «فيه حاجات المفروض إننا نعمل فيها كل الاحتياطات والاحتراسات».

وأضاف "إسكندر"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر قناة "تن"، «الشركات الكبيرة إلتي تخاف على معلوماتها تضع أجهزة وبرامج خاصة للحفاظ على بياناتها وأسرارها الخاصة».

ولفت إلي أن الاختراقات تحدث بطرق بدائية جدا، موضحا: أنه يمكن أن يكون شخص جالس في كافيه به كاميرات مراقبة، والمسئول عن الكاميرات يقوم بتفعيل الزووم ليرى ماذا تفعل.

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