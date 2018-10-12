رامي صبري ومسار إجباري يشعلون welcome party الجامعة الكندية ..صور

شارك النجم رامي صبري وفريق مسار إجباري في إحياء واحدة من أقوى حفلات ال welcome party للطلاب الجدد بالجامعة الكندية CIC بالقاهرة الجديدة.



أحيا أولى فقرات الحفل فريق مواهب الجامعة وعازف الكمان مارسيلو وال dj فيدو حيث تفاعل معهم الطلاب.



وتزايدت حماسة الجمهور مع صعود فريق مسار إجباري الذي قدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدي الشباب منها " زيك انا " ،"كانت هتفرق في الوداع" ،"قلبك ده عنواني " ،"لسه الدنيا" ،"عطشان" .. وغيرها .



واختتم الحفل النجم رامي صبري الذي قوبل بحفاوة كبيرة بمجرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا لاغنية " أجمل ليالي العمر" ثم أنطلق ليقدم أغاني "كلمه" ،"أهد الدنيا" ،"الراجل" ،"تعالي" ،"كلمه" و ميدلى لأغانى "غمضت عينى"، "نفسها تشوفنى"، "مش فارق"، "بحبك"، "مش فاكر ليك" و"فاكر زمان".. وغيرها ممن طالب بها الطلاب علي مدي قرابة الساعتين .



حضر رامي صبري بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وحرص علي توجيه الشكر لمنظمي الحفل "صوت ميوزيك " من حيث التجهيزات الضخمة و الإضاءة والصوت والمسرح وتأمين كابتن ريتشارد.

