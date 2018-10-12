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خبير تكنولوجي يقدم نصائح لحماية الحسابات الإلكترونية من القرصنة والاختراق

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
توك شو
قدم شريف إسكندر، الخبير التكنولوجيا للمعلومات، عددا من النصائح الهامة للحماية من التعرض للقرصنة والاختراق، أهمها أن هناك مجموعة من الأساسيات والبديهيات التي يجب أن يتعامل بها كل فرد، معقبا: «المحافظة على سرية الأكونتات يأتي في مقدمة هذه الأساسيات».

وأضاف "إسكندر"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر قناة "تن"، : «لازم نبص علي الحاجات الصغيرة اللي بتوصلنا لما ناخد منتج جديد».

ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات، إلي أن هناك تشريعات في أوروبا لحماية الخصوصية الخاصة بالمواطنين، مؤكدا علي أنه أن يجب علي المواطنين أن يكون لديهم توخي وحذر عند كتابة بياناتهم، وعدم الضغط علي علي أي لينك يُرسل إليه من أي شخص حتي يتأكد من صحته، حتي لا يتم سرقة بياناته».

ونوه "إسكندر"، بأنه يجب علي كل مواطن أن يغير الرقم السري لحساباته أكثر من مرة، وعدم فتح أي لينكات دون النظر فيها والتأكد منها جيدا.

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