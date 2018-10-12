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أنجل جمال: تفتيش المرأة ومراقبتها لزوجها قلة احترام يؤدي لتفكك العلاقة..فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:24 ص
أنجل جمال
أنجل جمال
هاني حسين
قالت الإعلامية أنجل جمال، إن الحب لا ينمو إلا في أجواء من الحرية، فلا يصح إقتحام خصوصيات الزوج من قبل الزوجة على مدار الـ24 ساعة.

وأضافت" جمال " في حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، قائلة:" لابد من توافر ثقة واحترام متبادل بين الزوج والزوجة، ولكن التفتيش والشك والمراقبة تعتبر قلة احترام للزوج، مما يؤدي إلى تفكك العلاقة الزوجية".

وتابعت:" مش من حقنا نتدخل في خصوصيات بعض ولازم يكون في ثقة بينا، حتى لو زوجي عمل حاجة غلط مينفعش أطلب الباسورد بتاعه، ولازم أعالج جذور المشكلة نفسها وعدم استنزاف طاقتي لمراقبة الزوج".

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