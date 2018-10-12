أعراض تؤكد إصابتك بتضخم البروستاتا تعرف على العلاج

قال الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة عين شمس إن تضخم البروستاتا عند الرجال مع التقدم فى السن تؤدى فى بعض الحالات الى إنسداد مجرى البول، وبعض الحالات يمكن علاجها بالأدوية، إلا أن هذه الأدوية تفشل فى كثير من الأحيان فى تقليل معاناة المرضى .



وأضاف شاكر أن أعراض تضخم البروستاتا تتمثل فى ضعف اندفاع البول وتقطعه وصعوبة نزوله، بالإضافة الى الدخول الى الحمام بكثرة اثناء النوم , وفى بعض الحالات يتسبب هذا فى إحتباس البول، مشيرا أن أن بعض الحالات التى تعانى من الإهمال يحدث لها تضخم شديد بالكليتين والحالبين، وعند حدوث هذه المضاعفات أو فشل العلاج بالأدوية يأتى دور التدخل الجراحى .



وأكد أن العمليات التقليدية تتم بإستئصال البروستاتا وتحتاج الى مهارة عالية من الجراح سواء تمت من خلال الفتح الجراحى أو عن طريق المنظار، كما أن هذه العمليات مشهورة بكثرة المضاعفات كالنزيف البولى والسلس البولي، بالإضافة الى ضرورة تركيب قسطرة بولية حسب نوع الجراحة .



وأوضح أستاذ جراحة المسالك البولية أن جهاز "السيراليز" والذى يعتبر طفرة طبية فى علاج أمراض المسالك سهل وغير مسار علاج البروستاتا حيث يتم علاج البروستاتا من خلال هذا الجهاز فى وقت قياسى ما بين 15 : 45 دقيقة، ولا يصاحبه أى نزيف دموى أو بولى وغير مصحوب بأى ألم ويمكن عمله تحت المخدر الموضعى , كما ان هذا الجهاز يستخدم بأمان تام لمرضى القلب والكبد والكلى وسرعة النزف , ولا يتم تركيب القسطرة فى أغلب الأحيان إلا لأوقات قليلة .