عماد النحاس يتحدث عن دور علي غزال في خط وسط منتخب مصر ..فيديو

أكد عماد النحاس نجم الأهلي السابق، أن على غزال مدافع منتخب مصر موهبة كبيرة ويملك مهارات عالية تؤهله أن يكون ليبرو مهاري ومميز.



وأضاف النحاس خلال تصريحاته مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أن غزالة غير شكل وطريقة لعب المنتخب المعتاد فهو يمكنه أن يلعب في مركز الليبرو المتقدم تحت لاعبي الوسط، ويمكنه أن يشارك مع لاعبي الوسط ويقودهم إلى الأمام.



وأشار النحاس إلى أن أجيري يستطيع أن يوظف اللاعبين بشكل مميز، وسوف نرى العديد من التغيرات في المباريات القادمة.