متصلة لـ معتز الدمرداش: تركت المنزل بعد تغيير زوجي باسورد موبايله.. فيديو

قالت متصلة تدعى سلمى، إنها تركت المنزل لزوجها لأنه غير باسورد الهاتف المحمول الخاص به، ورفض إعطائها كلمة المرور.
وأضافت" سلمى " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، قائلة:" الثقة بيني وبين زوجي كانت متواجدة، ولكنه قرر تغيير باسورد موبايله فجأة، ورفض إعطائه لي وحدثت مشكلة بيننا دفعتني إلى ترك المنزل ".
وتابعت:" شعرت أنه مخبي عليا حاجة وسبتله البيت ومش عارفة المشكلة دي هتتحل ولا لأ، وكان بيتأخر كل يوم وبيستخدم موبايله بشكل مبالغ فيه".
وأضافت" سلمى " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، قائلة:" الثقة بيني وبين زوجي كانت متواجدة، ولكنه قرر تغيير باسورد موبايله فجأة، ورفض إعطائه لي وحدثت مشكلة بيننا دفعتني إلى ترك المنزل ".
وتابعت:" شعرت أنه مخبي عليا حاجة وسبتله البيت ومش عارفة المشكلة دي هتتحل ولا لأ، وكان بيتأخر كل يوم وبيستخدم موبايله بشكل مبالغ فيه".