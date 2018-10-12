متصلة لـ معتز الدمرداش: تركت المنزل بعد تغيير زوجي باسورد موبايله.. فيديو



وتابعت:" شعرت أنه مخبي عليا حاجة وسبتله البيت ومش عارفة المشكلة دي هتتحل ولا لأ، وكان بيتأخر كل يوم وبيستخدم موبايله بشكل مبالغ فيه".



قالت متصلة تدعى سلمى، إنها تركت المنزل لزوجها لأنه غير باسورد الهاتف المحمول الخاص به، ورفض إعطائها كلمة المرور.وأضافت" سلمى " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، قائلة:" الثقة بيني وبين زوجي كانت متواجدة، ولكنه قرر تغيير باسورد موبايله فجأة، ورفض إعطائه لي وحدثت مشكلة بيننا دفعتني إلى ترك المنزل ".