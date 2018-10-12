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متصلة لـ معتز الدمرداش: تركت المنزل بعد تغيير زوجي باسورد موبايله.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:19 ص
صدى البلد
هاني حسين
قالت متصلة تدعى سلمى، إنها تركت المنزل لزوجها لأنه غير باسورد الهاتف المحمول الخاص به، ورفض إعطائها كلمة المرور.

وأضافت" سلمى " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، قائلة:" الثقة بيني وبين زوجي كانت متواجدة، ولكنه قرر تغيير باسورد موبايله فجأة، ورفض إعطائه لي وحدثت مشكلة بيننا دفعتني إلى ترك المنزل ".

وتابعت:" شعرت أنه مخبي عليا حاجة وسبتله البيت ومش عارفة المشكلة دي هتتحل ولا لأ، وكان بيتأخر كل يوم وبيستخدم موبايله بشكل مبالغ فيه".

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