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محافظات

وفد طلابى بمدرسة فنية يزور كلية هندسة الطاقة بأسوان .. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:19 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قام مجموعة من طلاب مدرسة اللواء محمد صالح حرب الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات ومشرفى المدرسة بمدينة أسوان بزيارة لمقر كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان .

وقد كان فى إستقبال الوفد الطلابى الدكتور وليد أنيس وكيل الدراسات العليا بكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان نائبًا عن الدكتور عادل زين الدين محمد عميد الكلية .

وتأتي الزيارة في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم والكلية والذي يهدف إلى الإستفادة من خبرات ومهارات مهندسي الطاقة.

وشملت الزيارة التعرف على أبرز مشروعات التخرج وهو مشروع "الخلايا الشمسية" ، وتفقد الألواح الشمسية بسطح الكلية ، بالإضافة إلى المرور على المعامل بالأقسام المختلفة والتي منها معمل التحكم ، وميكانيكا الموائع ، والهيدروليكا وذلك من أجل معاينة إمكانياتها والأدوات الموجودة بها ، وتحفيز الطلاب على الإجتهاد بهدف الالتحاق بالكلية.

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