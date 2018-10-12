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رياضة

جماهير منية سمنود تتخطى أعداد جمهور الزمالك.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:48 ص
صدى البلد
رصدت كاميرا "صدى البلد" ، تواجد جماهير منية سمنود فى ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق أمام الزمالك بالمباراة التي جمعتهما فى دور الـ32 بكأس مصر.

وشهدت مدرجات بتروسبورت أعدادا هائله وأكثر من جمهور الزمالك.

وفاز الزمالك على منية سمنود بهدف إبراهيم حسن من رأسية قوية .

وسيواجه الزمالك منافسه الإنتاج الحربي فى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

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