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رياضة

عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:39 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال عماد النحاس لاعب الأهلي السابق، إن اختياره لامتهان التدريب، جاء بعد تفكير كبير، منذ تم وقوع الاختيار عليه من إدارة الأهلي بالاعتزال في النادي أو الخروج واستكمال مشوارة الكروي في نادي آخر.

وأضاف النحاس خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج " الماتش" الذي يقدمه زكريا ناصف، أنه لم يكن يستطيع أن يلعب في نادي آخر غير الأهلي فاختار الاعتزال في القلعة الحمراء، ودخل في خطوته الجديدة مع الإدارة الفنية للأهلي.

وأشار النحاس إلى أن رحلته مع التدريب كانت مميزة منذ بدايته مع قطاع الناشئين في الأهلي، ومساعد للبدري في الدوريات الخليجية، والإدارة الفنية بنادي أسوان حتى وصل إلى نادي الرجاء المطروحي، وطنطا.

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