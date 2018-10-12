خد قرارك.. أغنية جديدة عن بطولات خير أجناد الأرض في فيلم القرار الوثائقي

على هامش احتفالات نصر أكتوبر عرض اليوم الفيلم الوثائقى "القرار"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج عبد الجواد إبراهيم، وموسيقى خالد عز، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية ال29، والتى أقيمت تحت عنوان "أكتوبر الأجيال".



وتضمنت أحداث الفيلم أغنية بعنوان "خد قرارك"، للشاعر الغنائى نادر عبد الله، من ألحان خالد عز، وغناء محمد محسن، والذين حضروا اليوم فعاليات الندوة التثقيفية.



يذكر أن الندوة التثقيفية أقيمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولفيف من كبار رجال الدولة.