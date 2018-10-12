بسمة تواصل تصوير فيلم رأس السنة بالمنصورية

تواصل الفنانة بسمة تصوير مشاهدها فى فيلم "رأس السنة" للمخرج محمد صقر تأليف محمد حفظى فى المنصورية.



تدور أحداث الفيلم فى يوم واحد عن حفلة تقام فى ليلة رأس السنة ويتعرض الأبطال للعديد من المواقف الصعبة خلال هذا اليوم.



يشارك فى بطولة فيلم "رأس السنة" الفنان إياد نصار والفنانة شيرين رضا، والفنان أحمد مالك وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد، وآخرون من النجوم تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر.



