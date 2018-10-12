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مرأة

17 نصيحة للوقاية من أمراض الخريف

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:36 ص
صدى البلد
ريهام قدري
الخريف أصعب من الشتاء بسبب تقلب الجو المستمر، ولا ننتبه لتحصين انفسنا بالنسبة للملابس والغذاء والمشروبات ، وقد نجد الجو في النهار حار نسبيا وفي الليل بارد نسبيا تقلب الجو يسبب لنا الكثير من المشاكل الصحية لذلك قدم محسن النادي بعض النصائح لتفادي امراض الخريف .

1- عود نفسك وعلم أبناءك على غسل اليدين باستمرار والحرص على عدم لمس العينين والانف والوجه بشكل عام.
2- أخذ قسط كافٍ من الراحة والا تقل ساعات النوم عن 8 ساعات يوميًا لتقوية الجهاز المناعي
3- الحرص على تناول الأطعمة الصحية وتحديدًا الخضراوات والفاكهة وتحديدًا ما يحتوي على فيتامين سي
4- ممارسة الرياضة
5- عدم التعرض لتيارات هواء شديدة خاصة بعد الاستحمام وبعد ممارسة الرياضة بسبب العرق
6- الابتعاد عن التدخين والمدخنين.
7- الابتعاد عن المرضى بأمراض فيروسية معدية، والعزلة عند الإصابة
8- الحرص على النظافة الشخصية ونظافة الوجه والفم والأسنان واليدين وقص الأظافر حتى لا تجمع كثيرًا من الجراثيم وتنقل الكثير من الأمراض المعدية.
9- الحرص على تناول وجبة الإفطار يوميًا
10- التقليل من تناول الشاي والقهوة وتحديدًا على معدة فارغة
11- تناول الكثير من المشروبات الساخنة وتحديدًا المشروبات العشبية المفيدة ومنها الزنجبيل والقرفة واليانسون والنعناع والكراوية والليمون الدافئ، وكذلك حساء الدجاج بالليمون.
12- الابتعاد عن الأماكن الضيقة المغلقة والحرص على تهوية المنزل وأماكن العمل بشكل جيد
13- تناولي كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل
14- عوديه على نظام غذائي متوازن ومنتظم في عدد الساعات والمواعيد
15- بعد الإفطار من المهم تناول كوب اللبن بالعسل أو كوب عصير البرتقال أو الليمون أو أي فاكهة من فواكه فيتامين سي
16- بالنسبة للرضع أفضل مناعة هي الرضاعة الصناعية
17- نظمي مواعيد الاستحمام لأبنائك فلا يجب أن تكون صباحًا قبل النزول للمدرسة ولا ليلًا إن كان الجو باردًا أفضل الأوقات بعد العودة من المدرسة

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