الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي

أكد الفنان فاروق الفيشاوى، أنه يملك الجرأة دائما لـيعترف بأخطائه قائلا:" اللى ما بيتعلمش من أخطاءه عمره ما هيتعلم".



وأوضح "الفيشاوى "خلال استضافته ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه لا يخشى الاعتذار عن أخطائه إطلاقا حتى لو أخطأ مع أولاده، مؤكدا أنه أذا أخطاء فى شيء مع أولاده يقوم بالاعتذار إليهم.



وعبر الفيشاوى عن دعم الجمهور له طيلة مسيرته الفنية بالرغم من شقاوته أثناء فترة الشباب، لافتا إلى أنه صرح قبل ذلك قائلا:" كدت أن أخذل جمهورى لكن وقوفهم بجواري خلانى أخد بالى من نفسى".

