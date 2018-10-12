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رياضة

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:53 ص
صدى البلد
ريهام بكير
شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات انطلاق مهرجان "انسومنيا" للألعاب الإلكترونية، والذي يقام لاول مرة في مصر، ويستمر حتى 13 أكتوبر القادم، بمركز مصر الدولي للمؤتمرات.

ويقام المهرجان تحت رعاية الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو الكيان الرسمى المسؤول عن الرياضات الرقمية في مصر.

ويضم المهرجان مجموعة من الشركات العملاقة في مجال الألعاب الإلكترونية، والمهرجان مخصص للألعاب على مدار ثلاثة أيام، ويشمل مجموعة واسعة من مناطق الألعاب الحديثة التى تركز على الاحتفال بجميع جوانب ثقافة الألعاب، ويتكون من دورات تنافسية بجوائز نقدية وعينية.

يذكر أن مهرجان "انسومنيا" بدأ فى المملكة المتحدة بمنطقة حفلات محلية لتجميع اللاعبين معا فى دورات تنافسية، ومع توسع الحدث تم إضافة المزيد من المناطق، مثل الألعاب الكلاسيكية ومسابقة للملابس التنكرية، ومنطقة المعرض لعرض أحدث الألعاب والأجهزة المتاحة فى السوق للجمهور.
وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية
وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية
وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية
وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية
وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

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