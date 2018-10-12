أبطال صنعوا النصر .. ندوات متنوعة بفرع ثقافة سوهاج

تتوالى احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإنتصارات اكتوبر المجيدة بفرع ثقافة سوهاج ، ففى مركز ثقافة الطفل بطهطا أقيمت ندوة بعنوان "أبطال صنعوا النصر" بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بطهطا.



حاضر فيها الدكتور محمد أحمد سالمان عبيد عضو قسم قياس الجودة بإدارة طهطا التعليمية أدار الحوار محمد عبد الحفيظ ،

كما عقد قصر ثقافة المنشاه ندوة عن انتصارات اكتوبر المجيدة بمدرسة المنشأه الثانويةالمشتركة حاضرها حسام عبدالرازق لكلوك ، استعرض فيها أحداث التخطيط للحرب من تجهيزات للجيش وخداع إستراتيجى وبسالة المقاتل المصرى للوصول للنصر وتحرير الارض.



وفى سياق متصل أقيمت ندوة ثقافية بعنوان " أعرف اثار بلدك " بقصر الطفل، بالتعاون مع فرع ثقافة سوهاج و ادارة الوعى الاثرى بسوهاج .