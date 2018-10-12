التخطيط الإقليمى لمحافظات قناة السويس في رسالة ماجستير بجامعة بني سويف ..صور

ناقشت كلية الآداب بجامعة بني سويف، اليوم رسالة الماجستير المقدمة من الباحث"محمد ربيع عبد الظاهر" المعيد بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ,وعنوانها " التخطيط الاقليمى لمحافظات قناة السويس" دراسة جغرافية وذلك بقاعة المناقشة بالكلية.



وتشكلت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من الأستاذ الدكتور أحمد السيد الزاملطى أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية الآداب جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز يوسف أستاذ الجغرافيا البشرية ورئيس قسم الجغرافيا ووكيل كلية الآداب السابق بجامعة بني سويف، الأستاذة الدكتورة عبير إبراهيم سراج الدين أستاذ الجغرافيا الاقتصادية ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة بني سويف.



وتناول موضع الدراسة العديد من العناصر أهمها موقع مناطق محافظات قناة السويس وعلاقاتها على التجارة المحلى والعالمي حيث يمر ما يمر من 14 % من إجمالي التجارة الدولية، وتتوافر بمناطق قناة السويس العديد من الموقع الجغرافيا تؤهلها لتكون قاطرة التنمية المصرية حيث تتمتع محافظات قناة السويس بموقع متميز من المقومات الصناعية وتتنوع هيكلها الصناعي وتعدد مواردها المعدنية والمحجرية والتي ستساعد مستقبلنا للتخطيط التنموي الشامل لمحافظات قناة السويس.