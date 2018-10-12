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زوجة مبتكر طريقة اختراق الساتر الترابي: فكرته كانت خارج الصندوق .. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
قالت عواطف نجيب إسكندر، زوجة البطل الراحل اللواء باقي زكي يوسف صاحب فكرة إزالة الساتر الترابي في حرب أكتوبر المجيدة، إن زوجها كان ماهرا ومحبا لعمله وكان أمينا وصادقا في كافة تعاملاته.

وأضافت " إسكندر " في حوارها في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلة:" فكرة زوجي كانت خارج الصندوق ولم تكن متواجدة في قاموس الاستراتيجية العسكرية".

وتابعت:" قبل حرب أكتوبر كان معلوم في الإستراتيجية العسكرية أنه في حالة الحرب بين دولتين بينهما خط فاصل، تفوز الدولة التي بنت ذلك الخط الفاصل في النهاية، ولكن ما حدث في حرب أكتوبر غير مفاهيم الإستراتيجية العسكرية الدولية".

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