عماد النحاس: قلق على مستقبل الأهلي.. ويكشف سبب الإصابات.. فيديو

أبدى عماد النحاس قلقه على مستقبل الأهلي في الفترة الحالية، بسبب ما يحدث من ضغوطات على اللاعبين والإصابات التي تضرب الأساسيين في الفريق الأول منذ شهور عديدة.



وأضاف النحاس خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي زكريا ناصف، أن لاعبي الأهلي يقعون تحت ضغط كبير، في الفترة الحالية، بسبب مشاركاته في بطولات عديدة بدون توقف مما يؤثر على اللاعبين سلبيا يكاد يحدث أزمة وخلل بين صفوف اللاعبين وعدم الفوز بأي بطولة محلية أو أفريقية.



وأشار النحاس الى أن، كارتيرون المدير الفني للأهلي، تمكن من الوصول بهذا الكم من الإصابات إلى مكانة كبيرة ومميزة في البطولة الأفريقية، ولكن الضغط على اللاعبين سوف يشكل أزمة كبيرة في الفترة القادمة.

